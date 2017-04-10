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10.04.2017 13:00

В Полярном неизвестный ограбил пьяную женщину

Елена Ястребова.

Проводить до дома и украсть деньги. В Полярном задержали молодого человека, обокравшего женщину. С заявлением в полицию обратилась северянка. Поздно вечером она возвращалась домой. К ней подошел молодой человек и предложил проводить до дома. Женщина согласилась, так как была немного "под шофе". Как только они подошли к двери, неизвестный предложил подержать сумку, пока хозяйка квартиры открывает входную дверь. Как только сумка оказалась в руках злоумышленника, он скрылся. По словам потерпевшей, с собой у нее была крупная сумма денег, валюта, ювелирные изделия. Накануне вечером, она хотела открыть счет в банк, но так и не успела. Вместе со всей наличностью решила пойти в гости. Подозреваемый был установлен и задержан.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 4 лет.
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