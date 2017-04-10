Юные мурманчане примут участие в музейном занятии, посвященном Дню космонавтики

11 апреля в 13.00 в областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) состоится музейное занятие «Первопроходец космоса», посвященное Дню космонавтики.

Пятиклассники мурманской коррекционной школы №1 узнают о срочной службе Юрия Гагарина на Кольском Севере, о почетном визите летчика-космонавта в Заполярье и оставленной им записи в Книге почетных гостей областного краеведческого музея.

На музейном занятии ребята также поборются за звание «Настоящего космонавта» и посетят «космическую мастерскую», где смастерят «Ракету» в технике оригами.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /