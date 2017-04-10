Уход от избыточного регулирования в сфере строительства жилья стал ключевой темой Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства

Под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня в Москве состоялось V Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства. В работе совещания принял участие заместитель губернатора Евгений Никора.

Ключевой темой мероприятия стала вступившая в силу с 1 января 2017 года редакция Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», установившая дополнительные требования к застройщикам, привлекающим денежные средства по договорам участия в долевом строительстве.

Михаил Мень заверил застройщиков, что Минстрой России намерен уйти от избыточного регулирования в сфере строительства жилья, поскольку оно негативно влияет на инвестиционную привлекательность отрасли.

К участию в совещании были приглашены руководители и представители компаний — застройщиков жилья, строительных организаций, а также СРО, представители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, курирующие долевое строительство и осуществляющие государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов.



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