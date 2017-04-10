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10.04.2017 15:45

Предпринимателей Мурманской области приглашают к участию в программе «Полярный Инвест-экспресс – 2017»

Корпорация развития Мурманской области и Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информируют предпринимателей региона о начале приема заявок на участие в программе «Полярный Инвест-экспресс – 2017».

Главная задача программы – поиск, отбор и сопровождение наиболее перспективных инвестиционных проектов, разрабатываемых или реализуемых компаниями малого и среднего бизнеса.

Тройка победителей заключит соглашение с Корпорацией развития Мурманской области, в рамках которого корпорация на льготной основе обеспечит набор услуг по доработке и сопровождению проектов.
 
Начиная с 2017 года финалисты программы «Полярный Инвест-экспресс» смогут претендовать на финансирование проектов на специальных условиях.

Первый этап программы стартовал 3 апреля, он продлится до 29 сентября 2017 года. В указанный период организаторы собирают заявки инициаторов инвестиционных проектов, которые впоследствии будут отобраны для дальнейшего участия в программе. Также в рамках первого этапа корпорация проводит презентации программы в муниципалитетах региона, в том числе разъяснение порядка получения существующих мер поддержки инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. 

Узнать подробнее об условиях участия в программе «Полярный Инвест-экспресс» можно на официальном сайтепрограммы, а также по телефонам Корпорации развития Мурманской области: +7 (8152) 7-8152-7, 45-09-33, +7 (921) 270 01 08.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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