Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
10.04.2017 10:28

Заместитель губернатора Евгений Никора принял участие в заседании коллегии Министерства энергетики Российской Федерации

В Москве состоялось расширенное заседание коллегии Министерства энергетики Российской Федерации. Его провел министр энергетики РФ Александр Новак. В работе коллегии Минэнерго России принял участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Основной темой заседания стали подведение итогов работы ведомства в 2017 году, а также определение основных направлений деятельности Министерства энергетики Российской Федерации на 2017 и последующие годы.

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, компаний топливно-энергетического комплекса, Общественного совета при Минэнерго России.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.92
Евро = 60.57
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.