Заместитель губернатора Евгений Никора принял участие в заседании коллегии Министерства энергетики Российской Федерации

В Москве состоялось расширенное заседание коллегии Министерства энергетики Российской Федерации. Его провел министр энергетики РФ Александр Новак. В работе коллегии Минэнерго России принял участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Основной темой заседания стали подведение итогов работы ведомства в 2017 году, а также определение основных направлений деятельности Министерства энергетики Российской Федерации на 2017 и последующие годы.

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, компаний топливно-энергетического комплекса, Общественного совета при Минэнерго России.



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