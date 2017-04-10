В Заполярье выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет осуществляться с 17 апреля

Анастасия Русинова.

В регионе открыта весенняя охота. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет осуществляться с 17 апреля. Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области. Любители охоты на пернатую дичь могут готовить ружья и снаряжение. Кроме того, необходимо оплатить госпошлину и сбор за пользование объектами животного мира. Глухарь - 100 рублей, тетерев - 20. Весенняя охота длиться всего 10 дней, в каждом регионе свои сроки, они зависят от погодных условий и фауны. Охотиться весной можно только на водоплавающую или боровую дичь.

Фото