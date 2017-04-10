"Скажем террору нет". В заполярной столице прошел митинг в память о петербургской трагедии

Татьяна Нестерова.

В центре Мурманска - в сквере на Ленинградской - состоялся антитеррористический митинг. Минутой молчания северяне почтили память погибших при взрыве в метро в Петербурге. Северная столица и Мурманск связаны корнями. В начале прошлого века в молодой город за Полярным кругом приехали десятки тысяч ленинградцев - ходили в море, поднимали промышленность, готовили "кадры".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Город Мурманск вместе, с другими городами, присоединяется и скорбит по погибшим в теракте в Санкт-Петербурге. Мы собрались здесь, чтобы сказать - город-герой Мурманск не запугать. Вместе - мы сила. Мы сможем победить это зло".

Любой мог оказаться в вагоне метро, где произошла трагедия. На плакатах - "Мурманск - против террора", "Терроризм-угроза личности, и обществу".

Блиц: "Действительно, это большая трагедия. И в такие моменты нам, действительно, нужно сплотиться, показать, что мы не боимся, что мы готовы к любым действиям, чтобы воспрепятствовать данным проявлениям терроризма".