Налаживать переправы и готовит подходы к вражеской территории.180-му отдельному морскому инженерному батальону СФ - 75-лет

Кирилл Коган.

180-й отдельный морской инженерный батальон СФ отмечает 75-летие. Часть была сформирована в 1942 году, участвовала в Великой Отечественной войне. Инженерные войска всегда находятся на передовой - налаживают переправы и готовят подходы к вражеской территории. С 46 года и по сей день, подразделение базируется под Североморском, в поселке Щукозеро. В послевоенные годы именно оно восстанавливало флотскую столицу, Мурманск, Полярный и Печенгу. Хватает работы у военнослужащих и в мирное время. Помимо регулярных учений, саперы занимаются обезвреживанием и дальнейшим уничтожением найденных в регионе боеприпасов. В 90-х и нулевых военнослужащие неоднократно участвовали в антитеррористических операциях на Кавказе. В прошлом году контрактники и офицеры части выполняли поставленные задачи за рубежом.

Командир 180 отдельного морского инженерного батальона СФ, подполковник Игорь Дячок: "Личный состав отдельного взвода сводного отряда нашего батальона принимал участие в операции в Сирийско-Арабской республике, с честью выполнили поставленные задачи по-своему прямому боевому предназначению. Ранее мы тоже бывали в горячих точках - в Чечне, к сожалению, недосчитались 4-х бойцов наших, но они геройски выполнили свой долг".

Помогают военные инженеры и муниципальным властям. Так на прошлой неделе тяжелая техника подразделения, вместе с дорожниками, откапывала подъезд к Териберке, расчищала Полярный. В юбилей лучшим военнослужащим 180-го отдельного инженерного батальона СФ вручили памятные знаки и благодарственные письма.

Начальник штаба СФ, вице-адмирал Александр Моисеев: "Вы являетесь приемниками тех славных традиций, которые зарождались и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенные годы. Я вас искренне поздравляю с праздником, желаю успехов в сложном, опасном ратном труде, спокойствия, здоровья и успешного решения всех поставленных перед вами задач".