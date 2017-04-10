Пройти сквозь сито. Партийный праймериз в Мурманске. Участники первых дебатов

Любовь Дубова.

В Мурманске состоялись первые в этом политическом сезоне дебаты. Они прошли в рамках предварительного голосования партии "Единая Россия", которое пройдет 23 апреля в двухмандатных избирательных округах № 3 и 5. Оно определит лидеров, которые станут кандидатами в депутаты городского совета на дополнительных выборах в сентябре. Всего на участие в праймериз поступило 17 заявок. Среди претендентов - общественники, бизнесмены, работники бюджетной сферы. На дискуссионной площадке выступили 5 человек.

Руководитель мурманского регионального исполкома ОНФ, участник дебатов в рамках предварительного голосования Максим Сахневич: "Я считаю, что дебаты необходимы, потому что те вопросы, которые мы будем сейчас поднимать, о которых говорить, конечно, я если стану депутатом, я буду использовать в своей повседневной деятельности. И те проблемы, которые поднимут мои оппоненты, они естественно будут взяты мной на карандаш и я буду работать, в том числе и по этим вопросам".

Руководитель стоматологической клиники, участник дебатов в рамках предварительного голосования Татьяна Елпанова:"Они выявляют истинное общественное мнение и актуальные вопросы, которые действительно наболевшие в нашем городе. Я считаю, что да, они очень необходимы".

У каждого претендента группа поддержки. Сами дебаты - процесс регламентированный. На дискуссионной площадке участники предварительного голосования презентуют себя, отвечают на вопросы из зала. Тема первой встречи - "Комфортная городская среда, Качество повседневной жизни". С акцентом на образование и социальную защиту. Общение заняло около часа. Добавим, что следующая встреча назначена на 15 апреля.

Директор общеобразовательной школы № 5, участник дебатов в рамках предварительного голосования Ирина Ускова: "Мы сегодня обсудили много вопросов важных для города. Но любые планы можно реализовать только в плодотворной работе, чтобы они не остались мыслями вслух. И только в том случае, если мы будем честными сами перед собой и честными перед избирателями".





