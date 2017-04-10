700 городов мира и более 150 тысяч участников. Мурманчане присоединились ко всероссийской акции "Тотальный диктант"

Кирилл Коган.

В стране акция проводится с 2004 года. В столице Заполярья проверить свою грамотность можно было на 2-х площадках: в МГТУ и на атомоходе "Ленин". Текст диктанта написал известный российский публицист Леонид ЮзефОвич. Это воспоминания о 3-х городах и 3-х реках страны. Северянам в этот раз досталось эссе про сибирский город Улан-Удэ. Принять участие в диктанте могли все желающие. На написание текста отводилось 1,5 часа.

Блиц-опрос: "Мне уже 81 год. Когда-то в школе хорошо знала, а теперь уже в этом возрасте много утратила, решила проверить, что сохранилось. - Я пришла сюда, первый раз, как раньше, как в школе, я уже школу закончила лет 10 назад и хочется проверить свои знания".

Результаты "Тотального диктанта" станут известны к концу недели. Узнать свою оценку можно на специализированном сайте www.totaldict.ru. В Мурманске торжественное награждение победителей пройдет в МГТУ, 14 апреля, в 18 часов.

Координатор акции "Тотальный диктант" в г. Мурманске Саида Ибатуллина: "Опыт наш показывает, что большинство людей приходит сюда, чтобы объективно проверить уровень своей грамотности, такая цель. Многие люди понимают, что компьютер не совершенен, во-вторых, человек должен всегда полагаться на себя".