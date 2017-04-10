Судебные приставы приняли участие в митинге, посвященном подвигу героев-пограничников

В канун празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне судебные приставы Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области приняли участие в митинге, посвященном подвигу героев-пограничников.

75 лет назад в апреле 1942 года пограничники 82-го пограничного отряда ценой собственной жизни остановили наступление фашистских войск на пограничные районы Рестикент-Мурмаши. Пограничники 82-го погранотряда, единственные в годы Великой Отечественной войны, отбросили врага за линию границы СССР в августе 1941 года и удерживали ее до трагических событий апреля 1942 года.

На монументе воинам пограничникам размещена доска с обращением к потомкам: «Путник! Склони голову над братской могилой героев-пограничников 6 погранзаставы Рестикентского погранотряда, павших при защите государственной границы нашей Родины! Апрель 1942 г. Вечная слава героям».

Участники митинга почтили павших героев-пограничников минутой молчания. В дань памяти о погибших судебные приставы возложили венок к подножию монумента.

Уже более семи лет судебные приставы Мурманской области шефствуют над захоронением воинов-пограничников 82-го погранотряда, проводя, в том числе, и мероприятия по приведению территории памятника в надлежащий вид.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области