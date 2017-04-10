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10.04.2017 12:45

Областной драматический театр подарит юным зрителям г. Колы спектакль «Ищи ветра в поле»

12 апреля в 14.00 артисты Мурманского областного драматического театра подарят юным зрителям Колы (г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.7, Кольский районный Центр культуры) спектакль «Ищи ветра в поле».

Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. На шумной ярмарке дает представление веселый балаган. Два бойких скомороха рассказывают историю о бедных стариках и волшебнике Ветре. Герои сказки – простодушные Дед и Бабка сталкиваются с несправедливостью и обманом. На помощь им приходит честный, смелый и добрый Ветер. И, конечно, зло, жадность, коварство будут наказаны, и воцарятся мир и радость.
Режиссер-постановщик – Никита Ковалев, художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева, балетмейстер – Рэшит Залялутдинов.
В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев, а также артисты – Владимир Вагайцев, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Алексей  Кинк, Владимир Равданович, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Ксения Ширина и Андрей Шпеко.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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