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10.04.2017 09:28

Спасательный подводный аппарат АС-36 отработал спецзадачи в Кольском заливе

В одной из бухт Кольского залива прошло учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по варианту оказания помощи аварийной подводной лодки, лежащей на грунте. 

В учении были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота. Главной задачей стала отработка навыков экипажа автономного спасательного подводного аппарата АС-36 после поиска условной подводной лодки осуществлять посадку на комингс-площадку. В качестве тренажёра был использован стенд-макет подводной лодки, находящийся на глубине более 50 метров.
Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-36 был спущен на воду со спасательного судна «Михаил Рудницкий», провел работы под водой и был успешно возвращён обратно на борт.
В ходе тренировки экипажа АС-36 было уделено внимание совершенствованию навыков плавания и маневрирования в надводном и подводном положении, взаимодействию с координационным центром на судне-носителе, а также непосредственному выполнению комплекса подводно-технических работ.
Тем временем, на борту спасательного судна «Михаила Рудницкого» прошло учение врачей-спецфизиологов с применение декомпрессионного оборудования для оказания квалифицированной медицинской помощи условным морякам-подводникам.
Все проведённые учения носили плановый характер и были направлены на подготовку к основному зачётному мероприятию управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота за зимний период обучения.


Пресс-служба Северного флота
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