В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится открытие выставки «Свидание с вечностью»

12 апреля в 13.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится открытие выставки фотографий Виктора Трошенкова «Свидание с вечностью».

Виктор Трошенков - известный мурманский астроном, основатель астрономического клуба «Орион», председатель мурманского отделения российского астрономо-геодезического общества. Виктор Трошенков является также поэтом, выпустившим к 100-летию города Мурманска сборника «Планета Мурманск», фотографом и общественным деятелем.

На выставке будут представлено 12 фотографий, посвященных самому красивому и редкому явлению природы – северному сиянию.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области