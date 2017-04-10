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10.04.2017 10:45

В Мурманске сотрудники ГИБДД встретились с будущими водителями

В рамках всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с будущими автолюбителями, обучающимися на курсах в школе вождения. Одна из главных задач акции - пропаганда правил безопасного поведения на дороге.

Будущие водители просмотрели учебный фильм «Правильность перехода» и ознакомились со статистическими данными дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории области. Также кандидатам напомнили о том, что автомобиль – средство повышенной опасности и в случае дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода почти всегда виноват водитель. Госавтоинспекторы подчеркнули важность соблюдения скоростного режима, особенно вблизи образовательных учреждений и пешеходных переходов.

Всем участникам мероприятия сотрудники ГИБДД вручили памятки с особенностями поведения на дороге в сложных погодных условиях, которые всегда должны держать под рукой «молодые» водители. Полицейские предупредили их о необходимости взаимодействия и взаимного уважения между всеми участниками дорожного движения.

В завершение мероприятия будущие автолюбители сделали общее фото на память с хештегами всероссийской компании «Сложности перехода».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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