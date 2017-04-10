Житель Оленегорска украл деньги с помощью "мобильного банка"

Елена Ястребова.

Потерять мобильный телефон и лишиться денег. В отдел полиции обратился мужчина. Он пояснил, что потерял мобильник. На следующий день северянин позвонил в банк для блокировки карты. Но тут его ждал сюрприз - с его карты списали все деньги. Злоумышленника задержали. Им оказался житель Оленегорска, ранее не судим. Задержанный рассказал, что мобильник он нашел, к номеру которого была подключена услуга "мобильный банк". Все деньги он перевел на собственный счет. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.