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10.04.2017 10:00

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 апреля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 15.00        ул. Буркова, 13, 15, 17, 17а, 19/2, 21, 23, 25
пр. Тарана, 2, 4
ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18
ул. Полярной Правды, 2, 2а
ул. Сомова, 3, 4, 6, 8, 9, 11

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09:00 – ДО ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ул. Бредова, 14

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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