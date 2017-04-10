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10.04.2017 09:35

Дом, где живет история. Государственному архиву Мурманской области - 95 лет

Артем Дашевский.

Дом, в котором живет история. Сегодня юбилей отмечает Государственный архив Мурманской области. Ему - 95 лет. В самом сердце - хранилище, где всегда определенная температура и влажность, - 910 тысяч единиц хранения. Уникальные материалы. Например, Метрические книги Варзугского прихода второй половины 19-го века. Сейчас над ними работают реставраторы. Архив идет в ногу со временем - выходит в Интернет. Оцифровывает документы.
Директор ГОКУ Государственный архив Мурманской области Владимир Новиков: "Переводятся документы в электронный вид, но понимаете, если взять в в руки живой документ, бумажный, то он в ваших руках оживает".
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