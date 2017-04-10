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10.04.2017 09:27

Построить конструктивный диалог с представителями торговой точки. В Мурманске прошла встреча с общественниками

Кирилл Коган.

В региональной приемной председателя партии "Единая Россия" - Дмитрия Медведева - встреча жителей с общественниками. Мурманчане обратили внимание на то, что в одном из сетевых магазинов на улице Морской областного центра торгуют просроченной продукцией, тем самым нарушая права потребителей. Уже на этой неделе торговую точку ждет проверка. Участники рейда - представители общественного контроля.
Председатель регионального отделения Общероссийского общественного движения "Объединение потребителей России" Денис Лашин: "Главной целью мы ставим - построить конструктивный диалог с представителями торговой точки. Мы надеемся на понимание, на то, что в магазине замечания, если их зафиксируем, устранят. Если во время второго рейда мы увидим, что ничего не поменялось, то уже будем работать с контрольно-надзорными органами, составлять акты и обращаться в роспотреб или россельхознадзор".
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