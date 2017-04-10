"Автобус". В Мурманске продолжается проверка маршруток

Наталия Бурдина.

В регионе продолжают проверять маршрутки. Рейды проводят сотрудники Госавтоинспекции - в рамках традиционного оперативно-профилактического мероприятия "Автобус". Инспекторы выехали на конечную 54-го маршрута. Нарушения были. Неисправный огнетушитель. В салоне вместо стандартных - оргстёкла. Нет подголовников на сидениях. У одной из машин на задней оси - разная резина. По всем фактам - административные материалы - как на водителей, так и на их работодателей.

Старший государственный инспектор отделения ГИБДД УМВД России по г. Мурманску Дмитрий Либгард: "Усматривается запрещение эксплуатации транспортного средства и привлечение водительского состава. Сумма штрафа вот за такие нарушения — 500 рублей. Кроме этого, еще предусмотрена норма ответственности на должностных лиц, то есть, выпуск на линию транспортного средства пр наличии технической неисправности, при которых запрещена эксплуатация. Там сумма штрафа от 5 до 8 тысяч рублей на должностных лиц".