"Скажем террору нет". В центре Мурманска состоялся антитеррористический митинг

Татьяна Нестерова.

"Скажем террору нет". В сквере на Ленинградской областного центра - митинг. Собрал около двух тысяч человек. Минутой молчания северяне почтили память погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. И хотя от столицы Кольского Заполярья до города на Неве 1340 километров, для человеческих чувств - любви, сопереживания, - это не расстояние, на чем особо акцентировали внимание участники митинга памяти. Глава города Дмитрий Филиппов отметил, что терроризм - общемировое зло, не имеет национальности. Общее горе сплотило.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Город Мурманск вместе, с другими городами, присоединяется и скорбит по погибшим в теракте в Санкт-Петербурге. Мы собрались здесь, чтобы сказать - город-герой Мурманск не запугать. Вместе - мы сила. Мы сможем победить это зло".





