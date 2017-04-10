Мурманчане приняли участие в благотворительном забеге "Лыжня добра"

Кирилл Коган.

"Лыжня добра". Благотворительный забег. Организатор - фонд "Руки Жизни". На старте - сбор средств. Символические взносы - на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. На лыжню вышли порядка ста спортсменов. Трасса - всего 2,5 километра, так что возраст и физическая подготовка роли не играли. Победителей и проигравших в этой гонке не было. Все получили памятные сувениры.

Представитель благотворительного фонда "Руки жизни" Светлана Блинова: "В этом году мы помогаем Кириллу Подгоецкому, ему необходимо собрать 435 тысяч рублей, заболевание у него врожденное заболевание позвоночника".