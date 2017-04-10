Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
10.04.2017 08:57

"Открытый океан: Архипелаги Арктики". Красота, которую обычно не замечают. Уникальная фотовыставка в краеведческом музее

Кирилл Коган.

"Дорогами легендарного Красина". Фотовыставка в областном краеведческом музее. Авторы - участники прошлогодний экспедиции Русского географического общества к Земле Франца-Иосифа. 11 членов экипажа парусно-моторной яхты "Альтер-Эго" побывали, практически, на самой макушке планеты. Сделали ряд научных открытий. В частности, полярники смогли попасть на острова архипелага, ранее скрытые под толщей льда. Ученые собрали материал о биологическом разнообразии. Сняли фильм, сделали сотни уникальных фотографий. Лучшие из них - в краеведческом музее.
Научный руководитель экспедиции, заместитель директора по научной работе Национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило: "У нас все люди были комплексные, знали несколько наук, мультимедийные, Володя, к примеру Мельник, выполнял роль кока, видео - и фотооператора, и мы рады представить его выставку. Это не просто очень красиво, это замечательно и познавательно. Мне очень хочется, чтобы люди, которые познакомятся через наши фотографии с этой природой, более бережно относились к окружающему миру".
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.92
Евро = 60.57
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.