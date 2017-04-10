"Открытый океан: Архипелаги Арктики". Красота, которую обычно не замечают. Уникальная фотовыставка в краеведческом музее

Кирилл Коган.

"Дорогами легендарного Красина". Фотовыставка в областном краеведческом музее. Авторы - участники прошлогодний экспедиции Русского географического общества к Земле Франца-Иосифа. 11 членов экипажа парусно-моторной яхты "Альтер-Эго" побывали, практически, на самой макушке планеты. Сделали ряд научных открытий. В частности, полярники смогли попасть на острова архипелага, ранее скрытые под толщей льда. Ученые собрали материал о биологическом разнообразии. Сняли фильм, сделали сотни уникальных фотографий. Лучшие из них - в краеведческом музее.

Научный руководитель экспедиции, заместитель директора по научной работе Национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило: "У нас все люди были комплексные, знали несколько наук, мультимедийные, Володя, к примеру Мельник, выполнял роль кока, видео - и фотооператора, и мы рады представить его выставку. Это не просто очень красиво, это замечательно и познавательно. Мне очень хочется, чтобы люди, которые познакомятся через наши фотографии с этой природой, более бережно относились к окружающему миру".