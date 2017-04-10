Мурманчане присоединились ко всероссийской акции "Тотальный диктант"

Кирилл Коган.

"Тотальный диктант". Всероссийская акция. Масштабная. 150 тысяч участников. 700 городов мира, в том числе Мурманск. Работали две площадки - в МГТУ и на базе атомохода "Ленин". Текст Леонида Юзефовича. Воспоминания о трех городах и трех реках. Северяне писали про Улан-Удэ и Селенгу. Продолжительность своеобразного экзамена по русскому языку - 1,5 часа. Результаты - в конце недели.

Координатор акции "Тотальный диктант" в г. Мурманске Саида Ибатуллина: "Опыт наш показывает, что большинство людей приходит сюда, чтобы объективно проверить уровень своей грамотности, такая цель. Многие люди понимают, что компьютер не совершенен, во-вторых, человек должен всегда полагаться на себя".