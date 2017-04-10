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10.04.2017 08:42

В Мурманске состоялись первые в этом политическом сезоне дебаты

Любовь Дубова.

Первые в этом политическом сезоне дебаты. В рамках предварительного голосования партии "Единая Россия". Оно пройдет 23 апреля. Определит лидеров, которые станут кандидатами в депутаты городского совета - на дополнительных выборах в сентябре. Всего на участие в праймериз поступило 17 заявок. Среди претендентов - общественники, бизнесмены, работники бюджетной сферы. Презентуют себя, отвечают на вопросы. Тема первой встречи - "Комфортная городская среда. Качество повседневной жизни". С акцентом на образование и социальную сферу. Следующие дебаты - 15 апреля.

Директор общеобразовательной школы № 5, участник дебатов в рамках предварительного голосования Ирина Ускова: "Мы сегодня обсудили много вопросов важных для города. Но любые планы можно реализовать только в плодотворной работе, чтобы они не остались мыслями вслух. И только в том случае, если мы будем честными сами перед собой и честными перед избирателями".
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