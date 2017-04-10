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10.04.2017 08:35

180-й отдельный морской инженерный батальон СФ празднует свое 75-летие

Кирилл Коган.


Батальон Северного флота - 180-й отдельный морской инженерный - празднует 75-летие. Часть, сформированная в 1942-м, во время Великой Отечественной войны готовила укрепрайоны, налаживала переправы, разминировала подходы к вражеской территории. После - восстанавливала Мурманск, Полярный, Печенгу. С 46-го года - подразделение под Североморском, в поселке Щук-озеро. Сегодня работа сапёров - обезвреживать и уничтожать найденные в регионе боеприпасы. Участвовать в антитеррористических операциях.
Командир 180 отдельного морского инженерного батальона СФ, подполковник Игорь Дячок: "Личный состав отдельного взвода сводного отряда нашего батальона принимал участие в операции в Сирийско-Арабской республике, с честью выполнили поставленные задачи по-своему прямому боевому предназначению. Ранее мы тоже бывали в горячих точках - в Чечне, к сожалению, недосчитались 4-х бойцов наших, но они геройски выполнили свой долг".
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