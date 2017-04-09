Проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации по факту драки несовершеннолетних

В ходе мониторинга средств массовой информации в ряде СМИ выявлены сведения о драке учащихся на территории одной из школ города Североморска Мурманской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области организовано проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено, что драка между школьницами 2003 и 2004 годов рождения, произошедшая 17 марта 2017 года, носила обоюдный характер. Причиненные телесные повреждения имели незначительный характер и не обусловили необходимость обращения за медицинской помощью.

Вместе с тем, с целью исключения подобных инцидентов, следственными органами в адрес начальника управления образования ЗАТО г. Североморск направлено письмо о необходимости немедленного принятия действенных мер, в целях недопущения подобных фактов впредь.

В ходе проверки органам следствия предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. В настоящее время процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение.

СУ СК РФ по Мурманской области