Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
09.04.2017 14:47

Проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации по факту драки несовершеннолетних

В ходе мониторинга средств массовой информации в ряде СМИ выявлены сведения о драке учащихся на территории одной из школ города Североморска Мурманской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области организовано проведение доследственной проверки.
Предварительно установлено, что драка между школьницами 2003 и 2004 годов рождения, произошедшая 17 марта 2017 года, носила обоюдный характер. Причиненные телесные повреждения имели незначительный характер и не обусловили необходимость обращения за медицинской помощью.
Вместе с тем, с целью исключения подобных инцидентов, следственными органами в адрес начальника управления образования ЗАТО г. Североморск направлено письмо о необходимости немедленного принятия действенных мер, в целях недопущения подобных фактов впредь.
В ходе проверки органам следствия предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. В настоящее время процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение.

СУ СК РФ по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.92
Евро = 60.57
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.