Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
08.04.2017 14:06

В Мурманске на улице Ленинградской состоялся митинг памяти жертв теракта в петербургском метро «Скажем террору нет»

Сегодня в Мурманске состоялся митинг «Скажем террору нет». В качестве организатора акции выступила Мурманская областная общественная организация «Участники боевых действий в Чечне». Символично, что митинг памяти жертв теракта в петербургском метро собрался в сквере на улице Ленинградской. Об исторически сложившихся тесных связях Мурманска с Ленинградом – Петербургом говорили многие выступающие, выражая поддержку пострадавшим от теракта и солидарность с жителями города на Неве.

Глава города Мурманска Дмитрий Филиппов отметил, что терроризм, превратившийся в общемировое зло, не имеет национальности.

«Город Мурманск вместе с другими городами России скорбит по погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге. Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать – город Мурманск не запугать, вместе мы – сила!», – подчеркнул Дмитрий Филиппов.

О сплочении перед лицом террористической угрозы, о необходимости сурового наказания террористам говорили член Общественной палаты РФ Юлия Величко, председатель правления Мурманской региональной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Николай Дмитренко, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Артем Марышев, исполнительный директор регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Михаил Михайлевич.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. В митинге «Скажем террору нет» приняло участие около двух тысяч человек.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.92
Евро = 60.57
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.