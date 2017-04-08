В Мурманске на улице Ленинградской состоялся митинг памяти жертв теракта в петербургском метро «Скажем террору нет»

Сегодня в Мурманске состоялся митинг «Скажем террору нет». В качестве организатора акции выступила Мурманская областная общественная организация «Участники боевых действий в Чечне». Символично, что митинг памяти жертв теракта в петербургском метро собрался в сквере на улице Ленинградской. Об исторически сложившихся тесных связях Мурманска с Ленинградом – Петербургом говорили многие выступающие, выражая поддержку пострадавшим от теракта и солидарность с жителями города на Неве.

Глава города Мурманска Дмитрий Филиппов отметил, что терроризм, превратившийся в общемировое зло, не имеет национальности.

«Город Мурманск вместе с другими городами России скорбит по погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге. Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать – город Мурманск не запугать, вместе мы – сила!», – подчеркнул Дмитрий Филиппов.

О сплочении перед лицом террористической угрозы, о необходимости сурового наказания террористам говорили член Общественной палаты РФ Юлия Величко, председатель правления Мурманской региональной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Николай Дмитренко, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Артем Марышев, исполнительный директор регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Михаил Михайлевич.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. В митинге «Скажем террору нет» приняло участие около двух тысяч человек.



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