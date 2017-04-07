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07.04.2017 18:13

В Мурманской области оборот продукции и услуг малых и средних предприятий увеличился более чем на 40% и составил 101 млрд 44,1 млн рублей

Сегодня под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова состоялось совещание, на котором обсуждены  меры поддержки, оказываемые Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства в рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства». В совещании приняли участие высшие должностные лица субъектов Северо-Западного федерального округа, в их числе – губернатор Марина Ковтун, а также представители Федеральной корпорации МСП, Агентства стратегических инициатив, малого и среднего предпринимательства, руководители банков и общественных организаций.

«В настоящее время на территории Северо-Западного федерального округа зарегистрировано 689,2 тыс.  предприятий малого и среднего бизнеса, среднее количество работников – 1,9 млн. человек. С августа прошлого года количество субъектов малого и среднего бизнеса в целом по округу увеличилось на 9%», - констатировал полномочный представитель.

В Мурманской области по итогам 9 месяцев 2016 года общее число малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,5%. По показателю объема инвестиций наблюдается рост в 8,6 раза, он составил 2057,7 млн рублей. Оборот продукции и услуг увеличился более чем на 40% и составил 101 млрд 44,1 млн рублей. В 2016 году объём средств, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства региона, составил 108 млн 131,8 тыс. рублей. С 2014 года в регионе начал работу Центр кластерного развития Мурманской области, основной целью деятельности которого является создание условий для эффективного взаимодействия учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и инвесторов для реализации совместных проектов.

В ходе совещания были озвучены первые итоги реализуемых Федеральной корпорацией МСП мер поддержки предпринимателей в регионах Северо-Запада. При поддержке корпорации субъектам малого и среднего предпринимательства округа предоставлено 614 гарантий и поручительств по кредитным обязательствам на общую сумму более 8,7 млрд. рублей. По итогам 2016 года объем закупок крупнейшими заказчиками с государственным участием у субъектов МСП, зарегистрированных на территории округа, составил 132,1 млрд рублей. Также были презентованы возможности портала «Бизнес-навигатор МСП» (http://smbn.ru). Это интернет-ресурс, с помощью которого можно рассчитать рыночную нишу и сформировать примерные бизнес-планы по наиболее распространенным видам бизнеса, узнать о мерах поддержки бизнеса и многое другое. Готовится доступ к новым электронным сервисам, позволяющим организовать продвижение компании в интернете.


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