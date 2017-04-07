Губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

Сегодня Николай Цуканов провел заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. На заседании рассмотрен вопрос «О дополнительных мерах по повышению эффективности взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа, в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой». В числе руководителей субъектов федерации участие в заседании совета приняла губернатор Мурманской области Марина Ковтун.



Совещание началось с минуты молчания по погибшим в результате взрыва в петербургском метро.



Полномочный представитель подчеркнул, что на сегодняшний день перед органами власти стоит важная задача – выработать механизмы эффективного взаимодействия регионов округа и федеральных органов исполнительной власти в разработке комплекса дополнительных нормативно-правовых, административных и информационных мер, направленных на снижение масштабов «теневой» экономики в регионах округа.



«В регионах Северо-Запада активно осуществляется внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговый оборот по итогам 2016 года составил 64 млрд долл. Значительную роль округ играет в исполнении гособоронзаказа. С участием крупных бюджетных инвестиций, а также инвестиций компаний с госучастием реализуется ряд масштабных инфраструктурных проектов», – сообщил Николай Цуканов.



Однако эти же факторы являются и предпосылками для роста сектора «теневой» экономики. На сегодняшний день существует ряд системных проблем, требующих межведомственного решения. Так, наряду с ростом на 14% поступивших налогов и сборов в бюджеты всех уровней зафиксировано большое количество налоговых правонарушений. Правоохранительными органами по итогам прошлого года в округе выявлено почти девять тысяч преступлений экономической направленности. Размер причиненного ущерба составил более 12 млрд. рублей. Кроме того, к наиболее чувствительным для граждан и требующим особого контроля относятся ситуация с выплатой «серых зарплат», нелегальное производство и оборот алкогольной продукции, ввоз и торговый оборот контрафакта, производство фальсифицированной продукции, криминализация лесной и рыбопромысловой отраслей, а также региональных рынков услуг пассажирских перевозок.



«Конечно же, в субъектах Российской Федерации Северо-Западного федерального округа реализуются меры, направленные на снижение «теневого» сектора экономики. Совершенствуется региональная нормативно-правовая база, реализуются адресные программы и планы, принимаются меры по выявлению преступлений и правонарушений экономической направленности», – констатировал полномочный представитель.



В Мурманской области в рамках борьбы с неформальной занятостью населения выстроено эффективное межведомственное взаимодействие с Федеральной службой по труду и занятости, Пенсионным фондом РФ, УМВД России по Мурманской области, налоговыми органами. Проводится оперативный обмен информацией о работодателях, применяющих «серые» схемы оплаты труда, учет и проверка закреплённости на рабочих местах иностранных граждан, выявляются страхователи, представившие «нулевую» отчетность или не представившие сведения для ведения персонифицированного учета. За это время в Мурманской области легализована деятельность 14 637 граждан, при этом сумма начисленных страховых взносов в ПФ РФ составила 215 млн руб.



В рамках борьбы с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции в Мурманской области переходят к риск-ориентированной модели контроля. Например, в организации контрольной деятельности максимально используются возможности профилактики допускаемых нарушений. С 2016 года число выездных контрольных мероприятий сократилось почти вдвое (на 48%). При этом активно проводятся семинары с предпринимателями, на которых разъясняются законодательные нормы и положения в части государственных механизмов противодействия незаконному обороту алкогольной продукции.



В ходе заседания совета также обсудили ситуацию в ряде отраслей экономики, где уровень криминализации или сокрытия наиболее остро отражается на развитии субъектов федерации, обеспечении их бюджетной безопасности, а также формирует потенциальные угрозы жизни и здоровью населения. Рассмотрены меры, принимаемые в целях профилактики правонарушений в сфере экономики и противодействия криминальным проявлениям. Обозначены проблемы, решение которых требует согласованных действий уполномоченных органов власти. В ходе обсуждения уделено внимание вопросам снижения давления на бизнес, в том числе при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.



По итогам заседания совета подготовлены предложения, направленные на усиление взаимодействия федеральных и региональных органов власти по вопросам сокращения «теневого» сектора экономики в регионах Северо-Запада России.





/Управление по взаимодействию со СМИ/





