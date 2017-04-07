Третья организованная колонна добралась до отрезанных от "большой земли" Териберки и Туманного. Надежды - на снегоуборочную технику и погоду

Наталия Бурдина.

Курс - на Териберку и Туманный. Проезд по серебрянке по прежнему закрыт. Добраться туда можно только в составе организованных колонн. Сегодня уже в третий раз техника "Мурманскавтодора" сопроводила караван машин в отрезанные от большой земли поселки. Полсотни автомобилей с местными жителями, рыбаками и туристами. Дорогу на Териберку сегодня вновь заметает, видимость - практически нулевая. Есть проблемы и на пути в Туманный. На протяжении десяти километров там - пока одна полоса, а, значит, одностороннее движение.

Водитель ГОКУ "Мурманскавтодор" Владимир Муковоз: "Снега много выпало, приходиться много чистить, особенно, если ветра дуют или снегопады, вообще - много работы, скажем так. Определенные сложные - есть участки, например, 25 километр, 19-й, дальше там пошли сороковые, пятидесятые, семидесятые, ну, а после восьмидесятых, там все сложные - и на Туманный, и на Териберку".

Сегодня на "Серебрянке" работало 7 единиц техники "Мурманскавтодора". Главная задача - расширить проезд. Напомним, в снежном плену Териберка и Туманный находятся почти две недели. Первая колонна до населенных пунктов была сформирована 31 марта. Вторая - 5 апреля. Специалисты надеются, что больше организованное сопровождение в этом сезоне не понадобится. Все зависит от погоды.

Начальник ГОКУ "Мурманскавтодор" Виктор Козлов: "Планируем, если вот сейчас где-то до 49 километра, где находится турбаза, возможность открыть или перенести пост именно дальше. Сейчас тоже выясняем и планируем такое мероприятие. Люди работают, можно сказать - круглосуточно, поэтому надеемся, что в ближайшее время - на следующей неделе - все будет и дорога будет открыта".





