Проверка объектов военной инфраструктуры. Замминистра обороны России проинспектировал строительство Мурманского филиала "Нахимовки"

Алексей Елкин.

Сегодня объекты военной инфраструктуры Северного флота проверил заместитель министра обороны Тимур Иванов. В программе - посещение стройплощадки, где возводится Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

С высоты сложно разглядеть детали, но внешний облик стройплощадки впечатляет. Несколько раз вертолет с заместителем министра обороны на борту прошел так, чтобы было видно место будущего Мурманского филиала Нахимовского училища. Тимур Иванов прибыл на Северный флот. Для контроля над созданием арсеналов и хранилищ для боеприпасов. В плотном графике и проверка возведения корпусов, где совсем скоро начнет заниматься подрастающая смена флотоводцев.

"Я знаю, что одним из удобств является то, что все переходы. Все корпуса соединены переходами. Чтобы и в зимнее время дети могли спокойно передвигаться. Да,, чтобы передвигаться. Тем более, с условием климатических условий".

С декабря, в Мурманске, в районе районе улицы Шевченко строители возводят здания и сооружения филиала. Материалы - из Москвы и Петербурга. На завершающем этапе - монолитные работы. На монтаже сэндвич-панелей, составляющих фасады, уже задействованы более 100 человек.

Руководитель проекта подрядной строительной компании Владислав Фомин: "Мы, в принципе, идем с опережением графика производства работ. И все монолитные работы должны завершить в конце апреля. Уже часть зданий и сооружений, по ним монолитные работы закончены".

В мае - благоустройство территории. Темпы - высоки, но стройка в Мурманске уже не первая такая "скоростная". В Туле Суворовское возвели и сдали за 4 месяца. Со слов Тимура Иванова - это примеры возрождения военно-строительного комплекса Минобороны.

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов: "Довольно впечатляет. На площадке - 560 человек. 49 единиц техники. Планируется наращивание. Строители работают в 3 смены. Полностью укомплектовано материалами и оборудованием. В наличии проектно-сметная документация. получили положительное заключение экспертизы. Поэтому, никаких сомнений у нас не возникает".

Набор нахимовцев для обучения в Мурманске уже объявлен. На 240 мест. С 5-го класса - круглосуточное прибывание в училище и увольнительные для общения с родными. По праздникам и выходным.

Заведующий отделом воспитательной работы Нахимовского военно-морского училища Анатолий Черемисин: "Ребенок выдается только родителям. Или законным представителям. Которые приходят, его забирают. Дети стремятся. Если он поступают, значит - хотят. Значит для них есть какой-то эталон, образец, ориентир жизненный".

Свою историю "Нахимовка" в Санкт-Петербурге ведет с военного 44-го. С тех пор ее выпускниками стали - 15 тысяч молодых людей.

Первого сентября работы здесь - не завершатся. Начнется процесс обучения и параллельно - строительство второй очереди Мурманского филиала легендарного военно-морского училища. Когда всё будет готово - на Кольском Севере нахимовцев станет в 2 раза больше.







