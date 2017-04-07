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07.04.2017 18:25

Уникальный в мировой практике проект. В Мурманске открывается Ресурсный центр Русского музея

Любовь Дубова.

Новый формат художественного образования в регионе. Сегодня в Мурманске торжественно открыли ресурсный центр Государственного Русского музея. Таких теперь 11 в стране. Они помогают приобщить молодежь к изобразительному искусству.
В выставочном центре художественного музея уже работает тактильная выставка скульптур, где все экспонаты можно потрогать руками. Она предназначена в том числе для слабовидящих посетителей.
Анастасия Прилепина внимательно изучила экспозицию. Девочка уже записана в школу юного музейщика. Известный в Мурманске проект в следующем году будет работать в рамках ресурсного центра.
Анастасия Прилепина: "Ее трогаешь, эту скульптуру, она такая знаете, на ощупь - холодная, поверхность ее шероховатая".
С появлением ресурсного центра северянам становится ближе не только кладовая русского искусства, но и музеи мира.
Заведующий отделом "Российского центра музейной педагогики и детского творчества" Русского музея Борис Столяров: "Вот этот проект, создание ресурсных центров, он уникален в мировой практике. Мы дружим с Лувром, приезжали, к вам, с метрополитеном, с музеем современного искусства. Нет подобных проектов".
Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Ресурсный центр - это форма работы, поэтому она имеет возможность развиваться совершенно бесконечно".
Областной художественный - давний друг Русского государственного музея. Теперь сотрудничество - это не просто совместные выставки и обучающие семинары. Но и образовательные программы для особых юных северян.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Даст возможность юным северянам в таком в прекрасном обновленном здании прикоснуться к сокровищницам, стать сопричастными ознакомиться в творческом режиме с шедеврами русского искусства".
Заведующая сектором образовательных технологий Государственного русского музея Елена Старостенко: "У вас в мурманском крае есть дети, которые учатся дистанционно, вот мы сможем очень легко и их включить к нашим программам".
Центр - это в, том числе, работа на будущее. В Мурманской области оно есть.
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