Участники "Синей птицы" идут к своей мечте! Заканчивается подготовка к региональному этапу конкурса

Елена Сивонен.

"Синяя птица" - все ближе к Заполярью. Подготовка к региональному этапу конкурса - на финише. Как подать заявку и кто уже отправил анкеты?

Будущий участник кастинга "Синяя птица" сейчас "шлифует" материал. Педагог заостряет внимание на ощущениях. Каждую клавишу почувствовать на кончиках пальцев. Там - вся сила. Джаз - не входит в фортепьянную программу. Для Димы, скорее, музыкальное хобби. В игре - острота, динамика, энергия, драйв.

Дима Иваненко: "Джаз - это отдельная какая-то вселенная. Это такая музыка, которая может ввести в транс".

"Синяя птица" - начинает свой полет. Первый региональный отборочный тур - в Мурманске. Анкеты принимают на сайте "Ptica.tv". Оргкомитет обращает внимание: если нет возможности отправить онлайн письмо, заполнить бланк дети смогут день в день, непосредственно на отборе.

Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области — начальник отдела охраны объектов культурного наследия и координации деятельности в сфере культуры, искусства и образования Ирина Лисовая: "Может быть сцена "Синей птицы" станет для вас новой путеводной звездой, сценой, где вы начнете свою новую творческую деятельность, и будете потом профессионалами".

Баян, по большому счету, инструмент не для девочек, Соня, без ложной скромности, обожает. Роскошный, звучный, народный. Занятия не пропускает. Разбирает каждую ноту, каждый аккорд. Бывает, над одной музыкальной фразой сидит часами. Пока не зазвучит, как надо.

Преподаватель Детской музыкальной школы им. С.Э. Пастернак ЗАТО г. Североморск Елена Подоровская: "Такие дети не часто попадаются. Из общей массы они выделяются сразу. Но и заниматься с ними трудно. Много занимаемся. Но приятно".

Про таких, как Софья, говорят - прирожденная артистка. Ее игра на баяне красивая. Мимика - бесподобная. Обаянием подкупает жюри и международных конкурсов, а 20 апреля юная звездочка попробует покорить комиссию отборочного тура "Синей птицы".





