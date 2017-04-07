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07.04.2017 16:20

В столице Заполярья состоялось годовое Общее собрание членов Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области

Татьяна Нестерова.

В Мурманске сегодня состоялось Общее собрание регионального Союза промышленников и предпринимателей. Сейчас в его составе - представители 70ти ведущих предприятий и отраслевых объединений, малого и среднего бизнеса региона. Объединение активно участвует в общественной жизни региона, занимается подготовкой законопроектов и нормативно-правовых актов, направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие Арктического региона.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "У нас много инициатив. Мы это делаем совместно с Союзом промышленников и предпринимателей. И считаем эту площадку достаточно эффективной - с точки зрения - выработки сбалансированных решений и на пользу государства, и на пользу жителей региона, и на пользу тех промышленных предприятий, которые здесь работают. Думаю, нам многое удавалось и будет дальше получаться в будущем".   
На встрече бизнес-сообщества обсудили итоги работы за прошлый год. Определены направления на ближайшую перспективу. Как на региональном, межрегиональном, так и на федеральном уровнях.
Президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер: "Сегодня на повестке дня есть серьезные вопросы, которые обсуждались в том числе на Неделе российского бизнеса в Москве, на съезде РСПП. Я думаю, нам эту работу нужно продолжить, я имею ввиду предстоящую обсуждаемую налоговую реформу. Мы должны обязательно выработать свое консолидированное мнение, донести его соответственно по своей вертикали, чтобы оно учитывалось обязательно при принятии решений Правительством России".
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