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07.04.2017 16:15

"Генеральная уборка". Мурманские активисты приглашают северян поработать на пользу экологии региона

Кирилл Коган.

Городская "генеральная уборка". В рамках муниципального проекта представители Общероссийского народного фронта провели рейд в Первомайском округе областного центра. Информацию о несанкционированных свалках - их выявлено 3 - передали в комитет по развитию городского хозяйства. Впрочем, свою лепту в наведение порядка может внести каждый. Сообщить о мусоре можно через всероссийский сайт КартаСвалок.рф.
Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Работа началась, работа будет проведена не только в Мурманске, но и области, муниципалитеты к этому готовы. Сегодня у нас первая встреча, но я уверяю, что она не последняя, у нас, наконец-то, выглянуло солнце, стало теплее, снег стал уходить, свалок мы видим все больше и больше. Призываю и горожан и жителей области на эту карту заносить эти свалки".
В администрации Мурманска подчеркивают - только в этом году, в рамках муниципальной программы, из областного центра планируют вывезти более 3,5 тысяч кубометров отходов. Отдельно запланированы акции по приему у населения отработанных ртутных ламп.
Заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска Владимир Гаража: "В этом году работа эта, естественно, продолжается, большую помощь нам оказывают представители ОНФ, они нам передали перечень территорий, на которых выявлены несанкционированные свалки, мы их возьмем в работу. И в этом году обязательно уберем".
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