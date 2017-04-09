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09.04.2017 10:20

Программа "События недели"

Закрытые дороги на Туманный и Териберку. Решение вопросов жизнеобеспечения поселков в условиях ограничения проезда. Формирование колонн транспорта. Поручения профильным ведомствам по итогам экстренного совещания под председательством главы региона.
Из Мурманска в Архангельск. Экспедиция подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества. И международная конференция "Логистика в Арктике". Предложения профессионалов в области транспортного сообщения в высоких широтах и освоения их богатств.
В Мурманске завершается возведение каркасов корпусов заполярного филиала Нахимовского военно-морского училища. Проверка объектов военной инфраструктуры Северного флота. И возвращение из дальнего похода большого десантного корабля "Георгий Победоносец". Экипаж выполнил задачи в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Подробности - вместе с другими темами, в программе "События недели".
- Готовность региона к прохождению весеннего половодья. Древняя Варзуга в зоне особого внимания. Проверка толщины льда на водоемах Заполярья.
- Кто, где, когда и сколько сёмги и горбуши сможет поймать в новом сезоне на Кольском полуострове? Решения приняты на заседании профильной комиссии.
- Политическое обозрение. Нововведения в части формирования представительных органов местного самоуправления и предстоящие выборы глав муниципалитетов.

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