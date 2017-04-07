Начался первый раунд подачи заявок в новую программу сотрудничества России и Северных стран по окружающей среде и климату

Северная экологическая финансовая корпорация НЕФКО объявила о начале первого раунда подачи заявок в новую программу сотрудничества для Северо-Западного региона России по окружающей среде и проблемам изменения климата. Целью программы является реализации проектов местного и регионального уровня, которые также способствуют улучшению экологической обстановки в странах Северной Европы и Балтии, Баренцевом регионе.

Средства предназначены для развития партнёрских связей и потенциала сотрудничества, информационного обмена, закупок оборудования и технологий, развития инфраструктуры возобновляемых источников энергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности, поддержки чистого производства, планирования устойчивого развития городов и землепользования, защиты дикой природы.

Гранты предоставляются для совместной работы ведущим некоммерческим организациям, учреждениям и государственным органам регионального или местного уровня Северных стран, имеющих квалифицированных партнёров на Северо-Западе России. Коммерческие структуры заявителями или партнёрами быть не могут, но они могут участвовать в проектах, предоставляя оборудование или оказывая услуги на рыночных условиях. Лучшие предложения получат от 30 000 до 200 000 евро, учитывая показатели софинансирования.

Заявки регистрируются на интернет-странице программы до 15 мая 2017 года. До 12 апреля там же или по адресуpecc@nefco.fi можно задавать вопросы по участию в конкурсе и подготовке предложений.

Подробная информация о программе сотрудничества, а также руководство для заявителей представлены на сайтеНЕФКО.



/ Министерство экономического развития Мурманской области /