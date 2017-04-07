В Мурманске закончила свою работу отчетно-выборная конференции судей

Татьяна Нестерова.

Отчетно-выборная конференции судей в областном центре завершилась. Делегаты подвели итоги за 4 года. Избрали новые составы Совета судей, квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии по приему экзаменов на должность судьи. В судейском сообществе определили "отличников". Состоялась церемония награждения победителей общественных смотров-конкурсов на звание "Лучший суд года" и "Лучший участок мировых судей". Награды Совета судей получили и победители конкурса на лучшее освещение деятельности судебной системы и судов Мурманской области среди СМИ. Лучшей телевизионной компанией признана ГТРК "Мурман".











