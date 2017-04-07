В Полярном состоялось праздничное закрытие Недели детской и юношеской книги

В Полярном на сцене Городского центра культуры «Север» состоялось праздничное закрытие Недели детской и юношеской книги. В этот раз гости праздника вместе с Домовенком Кузькой отправились в экологический тур.

Путешествуя из одной страны в другую, главные герои и юные зрители знакомились с природой и архитектурой края, а гидами были герои – коренные жители сказочного государства. Яркие персонажи, запоминающиеся номера городских творческих коллективов, развлекательная программа со зрителям сделали праздник познавательным, красочным и веселым. После представления сказочные герои вручили награды лучшим читателям городских библиотек и победителям школьных читательских марафонов.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области