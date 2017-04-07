Состоялось заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области

Заместитель губернатора Евгений Никора провел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о нарушении режима работы производственных объектов АО «Апатит», об организации надежного энергоснабжения потребителей в пунктах проведения единого государственного экзамена, об эксплуатации Нижне-Туломской ГЭС филиалом «Кольский» ПАО «ТГК-1» в период паводка с учетом устройства в акватории ГЭС временного низководного моста. Также речь шла о выполнении требований постановления Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /