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07.04.2017 14:24

Состоялось заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области

Заместитель губернатора Евгений Никора провел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о нарушении режима работы производственных объектов АО «Апатит», об организации надежного энергоснабжения потребителей в пунктах проведения единого государственного экзамена, об эксплуатации Нижне-Туломской ГЭС филиалом «Кольский» ПАО «ТГК-1» в период паводка с учетом устройства в акватории ГЭС временного низководного моста. Также речь шла о выполнении требований постановления Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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