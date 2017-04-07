Последний путь "Комсомольца". 28 лет назад на подводной лодке вспыхнул пожар. На всех кораблях и судах приспустят Андреевские флаги

Елена Сивонен.

Последний путь "Комсомольца". 28 лет назад произошла трагедия. При возвращении в родную базу на подводной лодке вспыхнул пожар. Возможная причина - возгорание электрооборудования. В результате, АПЛ получила критические повреждения. Ушла на дно Норвежского моря. Из 69 подводников погибли 42 человека. Сегодня моряков вспоминают военнослужащие Северного флота. В 17:08 - это официальное время гибели АПЛ "Комсомолец" - на всех кораблях и судах приспустят Андреевские флаги. Под сигналы корабельных сирен и тифонов подводных лодок - объявят минуту молчания. В Заозерске, Мурманске, Видяево, Полярном, Гаджиево пройдут памятные митинги. К мемориалам возложат цветы и венки.