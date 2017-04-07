Центральную библиотеку Мурманска сегодня посетили депутаты горсовета

Анастасия Русинова.

Рейд депутатов горсовета сегодня в Центральную библиотеку Мурманска. Они оценили качество ремонта - его сделали осенью. Оценка сразу - отлично. Обновленный фасад. Для людей с ограниченными возможностями здоровья - пандус. Красивая внутренняя отделка, современное освещение. Уютными и просторными стали читальный зал и абонемент. На все работы потратили около 4-х миллионов рублей.

Депутат Cовета депутатов г. Мурманска Юрий Лимонов: "В городе осталось только три библиотеки, которые требуют модернизации, а все остальные сегодня выглядят вот так достойно, то есть и новые ремонт и книжный фонд, и новые информационные технологии применяются в работе. Растет количество читателей из года в год".

Модернизацию библиотек проводят в рамках городской программы. Вторую жизнь уже обрели больше 20 филиалов во всех округах. Теперь это современные интеллект-центры. В Центральной библиотеке проводят курсы компьютерной грамоты для людей старшего возраста, для молодежи - организуют экологические форумы и телемосты.

Директор центральной городской библиотеки Мурманска Наталия Елисеева: "Библиотеку посещает ежегодно более 10 тысяч человек и 60 % молодежи и вот можно проследить такую динамику, что читателей стало особенно после ремонта плюс 1742 человека".

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Сегодня суть библиотек - внутренне содержание, смысл их поменялся. Если раньше мы знали, что получим книгу, почитаем, посидим, пойдем домой, то сегодня та работа, которая ведется, это конечно подарок для всех мурманчан".