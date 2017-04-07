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07.04.2017 14:00

Последний бой Михаила Бабикова. Торжественный митинг - в память о подвиге

Артем Дашевский.

Митинг памяти Михаила Бабикова прошел сегодня в областном центре. Встреча у 9-го дома по одноименной улице. Участники Великой Отечественной войны, школьники говорили о подвиге советского пограничника, его последний бой. К мемориальной доске возложили цветы. Подобные памятные мероприятия в Мурманске уже добрая традиция. Она объединяет поколения.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Мне кажется, надо народ, который не помнит своих героев, не имеет перспективы. В этом отношении Россия замечательная страна. Она помнит своих героев. Сегодня на митинге, когда речь шла о подвиге, начинаешь задумываться. Человек отдал все, что у него было, самое главное что было - свою жизнь. Чтобы была наша страна, были наши новые поколения".
Михаил Бабиков погиб 7 апреля 1942 года. Его застава вела неравный бой в районе высоты Круглая. На пятые сутки все погибли. Ефрейтор последней гранатой подорвал себя и окруживших его немцев. Михаила Бабикова наградили - Орденом Ленина. Посмертно.
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