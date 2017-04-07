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07.04.2017 13:25

Корабли десантного отряда Северного флота артиллерийским огнём отразили воздушное нападение условного противника

Большие десантные корабли (БДК) «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» при поддержке малых ракетных кораблей (МРК) «Айсберг» и «Рассвет» уничтожили средства воздушного нападения условного противника в рамках проводимых на Северном флоте учений (сбор-похода кораблей) Кольской флотилии разнородных сил СФ.

Экипажи кораблей выполнили стрельбу артиллерийским комплексами по имитированным воздушным целям, которые выставили бомбардировщики Су-24 смешанного авиаполка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Практическому применению оружия предшествовала тщательная подготовка и отработка действий боевых расчётов кораблей десантного отряда. Управление противовоздушной обороной группировки осуществлялось с командного пункта соединения, расположенного на БДК «Александр Отраковский»
Район проведения боевого упражнения был заблаговременно закрыт для судоходства и полётов авиации.
После отработки эпизода отражения воздушной атаки десантный отряд взял курс к месту погрузки личного состава и техники десантно-штурмового батальона морской пехоты СФ. В свою очередь морские пехотинцы совершили марш из пункта постоянной дислокации к месту погрузки на десантные корабли с вооружением и на штатной технике – БТР-80 и БТР-82А.
Сбор-поход Кольской флотилии разнородных сил является итоговым мероприятием боевой подготовки объединения в зимнем периоде обучения. Он начался в среду – 5 апреля и продлится ещё в течение нескольких дней. Планом его проведения предусмотрен ряд учений и боевых стрельб, а также контрольных проверок боевой готовности частей и подразделений.

Пресс-служба Северного флота
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