Перерасчет платы за отопление, капитальный ремонт дома. В Мурманске прошел жилищно-правовой ликбез

Татьяна Нестерова.

Жилищно-правовой ликбез. Организаторы - молодогвардейцы партии "Единая Россия". Встреча с населением в интеллект-центре. Обсуждение проблемных вопросов. Кто имеет право на перерасчет платы за тепло? Что делать, если капитальный ремонт переносят?

Руководитель Мурманского регионального отделения ВОО "Молодая гвардия "Единой России" Антон Громыко: "Сегодня мы не сможем полноценно на все вопросы жителей ответить. В дальнейшем - они могут обратиться к нам, прийти в региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России". Мы уже будем подробно рассматривать обращение, возможно, понадобиться помощь юриста и компетентных органов".

"Жилищно-правовой ликбез" сегодня - это не только современная форма помощи собственникам квартир, но и возможность отстоять свои права, согласно Жилищному Кодексу.

Директор УК ООО "УК "МЖС" Дмитрий Дутчак: "Основное - безразличие УК к народу. Писать заявление в ГЖИ или прокуратуру сразу. ГЖИ приедет, выпишут предписание и направят в УК документы. Это хорошо всегда получается. Или на штраф попадают или отзыв лицензий полностью".