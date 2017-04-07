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07.04.2017 16:50

Областная научная библиотека открыла цикл мероприятий, посвященных 80-летию Мурманской области

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся День культуры Ловозерского района в рамках цикла мероприятий, посвященных 80-летию Мурманской области.

Цикл мероприятий направлен на раскрытие культурного потенциала городов и районов Кольского Заполярья, продвижение творчества литераторов и художников, творческих коллективов территорий области, на обмен передовыми инновационными практиками библиотечных объединений региона.
Первыми участниками проекта стали гости из Ловозерского района. Встреча началась с яркого дефиле в национальных саамских костюмах и зажигательной самобытной саамской кадрили в исполнении артистов Ловозерского районного национального культурного центра.
Открыл встречу заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников. Участников поприветствовали директор областной научной библиотеки Светлана Баскакова, начальник отдела по культуре, делам молодежи и связям с общественностью Ловозерского района Татьяна Меднова, руководитель Мурманского центра коренных малочисленных народов Севера Надежда Чупрова.
Татьяна Меднова рассказала гостям библиотеки о культурном многообразии  Ловозерского района, а заведующая отделом электронной библиотеки Татьяна Леонтьева познакомила всех с интерактивной картой «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера».
Главный библиотекарь информационно-библиографического отдела Ловозерской межпоселенческой библиотеки Надежда Большакова представила Музей Октябрины Вороновой. Нина Краузе, заведующая библиотекой-филиалом №1 Ловозерской межпоселенческой библиотеки, рассказала о деятельности информационно-просветительского краеведческого центра, а директор Ловозерской межпоселенческой библиотеки София Николаева - об основных направлениях деятельности библиотек Ловозерского района.
Участники встречи продегустировали блюда национальной саамской кухни, посетили выставки декоративного прикладного творчества, истории Ловозерской межпоселенческой библиотеки, а также приняли участие мастер-классах «Изделия из кости рога и капа», «Плетение поясов» и «Вышивка бисером».
В литературной гостиной состоялся творческий вечер саамской поэтессы и сказочницы Екатерины Коркиной, которая рассказала северянам о своем творчестве и прочитала поэтические и прозаические произведения.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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