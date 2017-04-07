В Мурманском областном театре кукол юных зрителей научат собирать уникальный современный конструктор

9 апреля в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской 21А) перед показом спектакля «Сказки бабушки Зимы» юные зрители познакомятся с уникальным конструктором «Фанкластик».

Мастер-класс по конструированию и моделированию – это занятие, на котором в увлекательной форме дети знакомятся с миром конструирования, получают теоретические знания и практические навыки.

Фанкластик – первый в России модульный пластиковый конструктор, созданный по оригинальной технологии пространственной сборки элементов. Детский конструктор не ограничивает фантазии ребенка и позволяет соединять детали в самых различных вариантах, в результате чего получаются уникальные модели неповторимого дизайна.





/ Мурманский областной театр кукол/