Сотрудники Росгвардии оказали содействие полицейским при задержании вора

5 апреля 2017 года сотрудники Отдела вневедомственной охраны по г. Мончегорску в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оказали содействие сотрудникам полиции в задержании молодого человека подозреваемого в краже.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что в ноябре 2016 года житель г. Мончегорска путем свободного доступа совершил хищение двух аккумуляторных батарей из автомобиля, припаркованного возле одного из домов по ул. Бредова. В отношении молодого человека 1998 года рождения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.