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07.04.2017 12:40

«Сокровища Севера. Мастера и художники России». Делегация Мурманской области примет участие в Международной выставке-ярмарке

Анастасия Русинова.

«Сокровища Севера. Мастера и художники России». Делегация Мурманской области примет участие в Международной выставке-ярмарке, которая стартует 27 апреля в московском Культурно-выставочном центре «Сокольники». Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока привезут в столицу свои богатые и красочные экспозиции, общины коренных малочисленных народов подготовят к ярмарке северные деликатесы, рыбу, оленину, меха. Художники, мастера традиционных и художественных промыслов, профессиональные и самодеятельные артисты, представители региональных и муниципальных органов государственной власти - более 400 участников. 26 регионов России : Республика Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Коми; Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа; Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Омская, Сахалинская и Тюменская области, города Москва и Санкт-Петербург. В течение 5 дней мастера-косторезы, резчики по дереву, северные искусницы по бисерной вышивке и мастерицы меховой игрушки будут устраивать мастер-классы для всех желающих. В программе фестиваля - показательные состязания по видам северного троеборья: прыжки через нарты, мас-рестлинг, метания аркана на хорей. Запланирован и фестиваль этнической моды коренных малочисленных народов Севера «Полярный стиль». Северные красавицы продемонстрируют посетителям выставки традиционный национальный костюм, модельную одежду с этническими элементами и сценический северный костюм. Кульминацией станет праздничный гала-концерт, который состоится на «Фестивальной площади» парка «Сокольники».
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